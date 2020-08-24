Больше вреда, чем пользы? Эксперты обсудили новое админделение Луганской области

Публичная дискуссия «Новые районы Луганщины: реформа децентрализации или укрепление властной вертикали?» состоялась 20 августа на базе онлайн-платформы Zoom.

Об этом сообщает издание Зміст.

Участие в дискуссии приняли исполнительная директор Луганского регионального отделения «Ассоциация городов Украины» Наталья Бойко, директор управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации Луганской областной ВГА Вадим Лазников и эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

Так, 17 июля Украина получила новое административное деление, в частности, на Луганщине сформированы 8 районов, половина из которых – на неконтролируемой правительством территории.

«Коммуникация, которая сопровождала новое районное деление, происходила недостаточно эффективно, и это породило большое количество вопросов. В частности людей волнует: как это отразится на жизни Луганской области? Почему районы решили сохранить, хотя ранее предполагалось, что объединенные громаді будут напрямую общаться с областной властью? Какие полномочия будут у новых районов? », – отметили организаторы дискуссии команда Кризисного медиа-центра« Северский Донец ».

Так, отвечая на вопрос о критериях, которые стояли в основе, когда принималось решение по созданию районов Луганской области, Вадим Лазников отметил, что вопрос о возможном отсутствии районов вообще никогда не существовал.

«Во-первых, в начале прозвучала такая фраза, что предполагалось, что районов не будет, что будут громаді на прямую общаться с областной властью. На самом деле, это немного не так. Что касается районного уровня – это вопрос освещался и дискутировался в таком плане: нужен ли нам региональный уровень местной власти? То есть не вообще административно-территориальное устройство, у нас не будет районирования, а именно по поводу существования на субрегиональном уровне, на районном уровне органов местного самоуправления. Действительно, многими экспертами поддерживалась мнение, что на субрегиональном уровне нам можно и отказаться от местного самоуправления, потому что если мы говорим о децентрализации, то есть передаче полномочий максимально на базовый уровень … действительно возникает такой вопрос: зачем нам районные советы? Но мы понимаем, что для этого нужно было внести изменения в Конституцию Украины. Как вы знаете, Верховная Рада не смогла внести изменения в Конституцию в этой части и пока остается фактически местное самоуправление на субрегиональном уровне, поэтому мы 25 октября будем выбирать районные советы, но уже на новой территориальной основе », – говорит чиновник.

По его прогнозам, в первой половине 2021 все же будут внесены изменения в Конституцию и районный уровень местного самоуправления будет ликвидирован. Он также признает, что сейчас большая проблема с тем, какие полномочия останутся у районных советов, потому что фактически большинство полномочий переходит на базовый уровень.

«Если мы говорим о том, что же будет значить для нас районный уровень, я бы сказал так: это фактически унификация и осуществление координации на субрегиональном уровне территориальных органов центральных органов исполнительной власти», – отметил Лазников.

В свою очередь, директор Луганского регионального отделения «Ассоциация городов Украины» Наталья Бойко рассказала о координационных функций районов. По ее мнению, районы будут выполнять функции координации между центральными органами власти, но не только. Они, по словам Бойко, могут вести активное местное экономическое развитие, но уже на субрегиональном уровне.

«Это предполагает координацию деятельности непосредственно территориальных громад, входящих в состав района. Проектный менеджмент – это то, чем будут заниматься районы. Районный уровень может активно заниматься подготовкой проектов на различные международные донорские организации или Государственного фонда регионального развития и развивать субрегион. В Луганской области таким образом определенны районы, чтобы они сплачивали территориальные громады в соответствующие экономические агломерации, которые имеют соответствующую специфику. Таких агломераций у нас оказывается четыре: Северодонецко-Лисичанско-Рубежанская, которая специализируется на химии, научной деятельности и инжинирингу, Станично Луганская-Счастьенская – логистически-энергетическая агломерация, а также две сельско-хозяйственные агломерации – Сватовская и Старобельская. Итак, районное деление имело еще такой критерий, как экономическая специализация », – рассказала эксперт.

Впрочем, по мнению руководителя Новопсковской ОТГ Вадима Гаева, существуют определенные риски нового административного деления.

«В чем риски и в чем предостережение: районные советы – это структуры, которые будут наполнены депутатами от политических сил, они получат учреждения и имущество, например, те же школы, учреждения медицины и внешкольного образования, не имея на то полномочий и не имея финансового ресурса. Начнутся манипуляции и обвинения – центральные органы власти будут обвинены в том, что какие-то решения приняты и взывать к логике нам вряд ли удастся. Я думаю, что нас ждут большие проблемы и их невозможно урегулировать на законодательном уровне. Здесь должна быть добрая воля депутатов районных советов. Впереди нас ждут очень интересные времена. Надо все это учитывать в планировании и дальнейших действиях », – говорит Гаев.

Как в свою очередь отметил эксперт Института политического образования Александр Солонтай, для того, чтобы координировать центральные органы власти и координировать сотрудничество ОТГ по экономическому развитию – для этого не нужно выбирать районный совет. По его словам, для этого вообще не нужна даже райгосадминистрация, а районы как раз именно это и предусматривают.

«Речь идет о том, что над Северодонецк, Лисичанск или Рубежным, то есть над городами, над которыми никогда не было никакого района, сверху появляется мини-губернатор – председатель райгосадминистрации. И появляется дополнительный совет над советом. Причем не понятно как в условиях отсутствия выборов – каким образом будет вообще в громадах соотношение этих советов. Вообще у громады будет свой совет? Но по факту, если он будет, то это лишний совет. Громады давно научились жить без всякого совета сверху. А на Луганщине еще и научились жить без областного совета, к сожалению. Появление сверху мини-областного совета за счет финансовых ресурсов общества или каких государственных ресурсов является, по моему мнению, лишним. Такой же лишним, как вообще в современном мире является функционирование райгосадминистраций. В результате реформы децентрализации сельские и поселковые – маленькие ОТГ – должны быть подтянуты на уровень городов областного значения. Если это настоящая децентрализация и передача полномочий – власти, возможностей, налогов и денег людям на места, то все громады должны были выйти на единый уровень, но не путем понижения городов областного значения, а путем повышения уровня громад. Районы как таковые должны были отойти в прошлое, по моему мнению », – говорит Солонтай.

По словам эксперта, кардинальное ошибка допущена на государственном уровне.

«Громада – район – область – это три уровня местного самоуправления. Украине не нужны три уровня. Вполне достаточно двух – громада и область. С политической точки зрения все это выглядит следующим образом: государство решило провести по всей Украине выборы промежуточного районного звена, а затем решить, посмотрев на результаты выборов, кто в этих советах окажется, которое там будет руководство, как будут представлены политические силы, сколько и какой власти, полномочий и обязанностей туда перебросить. Мы фактически стоим в ситуации остановки децентрализации. Имеем ситуацию с очень опасной историей, вреда от которой будет больше, чем пользы », – уверен Солонтай.