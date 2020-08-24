Кот жестко “потроллил” собаку – это видео взорвало интернет и стало вирусным

В сети показали смешное видео, на котором кот “издевается” над маленьким песиком.

Забавные кадры опубликовали в Twitter Оut of context cats.

На них запечатлено, как кот лежит на диване, а рядом на полу сидит собачка мелкой породы в “майке”. Кот лапой берет пса за одежку и не дает ему уйти. Тот пытается убежать, но только скользит лапами по полу.

Комичности ситуации добавляет то, что все это время кот сохраняет абсолютно флегматичный вид, а песик довольно эмоционален.

Коты любят дразнить собак. Ранее “источник” рассказывал, как приставучий рыжий кот, вывел собаку из себя навязчивым желанием потрогать ее за лапку.

Вместе с тем бывает и по-другому – недавно сеть восхищалась удивительной дружбой между собакой породы такса и бенгальским котом, которые живут в штате Колорадо (США).