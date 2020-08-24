В Париже устроили “дикие” погромы после финала Лиги Европы – задержано более сотни человек

После финального матча Лиги чемпионов, в котором французский клуб “ПСЖ” уступил немецкой “Баварии” со счетом 0 : 1, в Париже произошли массовые беспорядки, во время которых были разбиты витрины магазинов и повреждены припаркованные на улицах автомобили.

Об этом сообщили в Telegram-канале Daily Storm со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.

По данным полиции, в результате беспорядков в столице Франции было задержано 148 человек. Полицейские также выписали 404 штрафа за отсутствие маски в зонах, где ее ношение обязательно.

Министр внутренних дел страны отметил, что во время наведения порядка пострадали 16 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в Париже повреждены 12 магазинов, а также 15 автомобилей.

Как сообщал “источник”, ранее несколько десятков “ультрас” смогли прорваться на трибуны во время первого официального матча киевского “Динамо” под руководством главного тренера Мирча Луческу.