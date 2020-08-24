“Не путайтесь под ногами Украины”: Зеленский в речи ко Дню независимости пригрозил оппонентам

В понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский сказал речь по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, в которой “попросил” своих оппонентов “не путаться под ногами у страны, которая движется вперед”.

Текст речи Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что строит страну, которая всегда готова дать отпор.

“И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму … Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет“, – сказал он.

Зеленский добавил, что всех, кто готов помогать строить такую страну, он приглашает участвовать. И тут же снова вспомнил “предшественников”.

“Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, – добро пожаловать участвовать. Другим – большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины.