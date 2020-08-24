Была река – и нет реки: в Луганске от реки Ольховка осталось лишь сухое русло. ФОТО

На временно неподконтрольной территории Луганщины река Ольховка, являющаяся правым притоком Лугани, просто “испарилась”. В сети проиллюстрировали плачевное состояние водоема фотографиями.

“В Роскошном от реки Ольховки осталось только сухое русло. В районе моста на улице Лермонтова и ниже по руслу, до Луганского моря, реки нет. Вода осталась в некоторых местах ближе к Георгиевке. В некоторых местах, где река была поглубже остались грязные застоявшиеся лужи (с кучей веток, мусора и корней), но это уже скорее болото, а не река», – сообщил источник “Луганский инсайд” в телеграмм

Напомним, ранее мы неоднократно писали о катастрофическом обмелении рек и озер на временно неподконтрольной части Луганской области.

В так называемом “Минприроде ЛНР” заявили, что причиной этому якобы является малоснежная зима и жаркое лето.