Зеленский: “Парад украинской победы мы обязательно проведем, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории”

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с торжественной речью в честь 29-й годовщины Независимости страны. Видеотрансляцию с места событий вели журналисты UA:Суспільне на YouTube, передает Диалог.UA.

Глава государства вместе с супругой сначала возложили цветы к стеле погибших героев Небесной сотни и защитников Украины на Донбассе, после чего направились на Софийскую площадь. Там была установлена сцена в виде карты Украины вместе с Крымом и Донбассом. Солдаты Почетного караула подняли Государственный флаг Украины, который исполнил певец Михаил Хома, более известный, как “Дзидзьо”. После чего Владимир Зеленский обратился к соотечественникам.

В своей речи Зеленский отметил: уже 29 дней, как на Донбассе никто не стреляет и нет раненых, также президент рассказал о том, с какими трудностями стране пришлось столкнуться в 2020 году. Это и коронавирус, и гибель украинского самолета в Иране и так далее.

“Сегодня 29 дней, как у нас нет боевых потерь. 29 дней, как наши города и села не хоронят своих героев, матери не плачут, а жены и дети слышат в телефонную трубку голоса своих близких. Мы все просим Бога только об одном: чтобы эти “дни тишины” превращались в месяцы, годы, столетия и тысячелетия”, – заявил Зеленский.

Он отметил: День Независимости является праздником для всех 65 миллионов украинцев, которые живут по всему миру. Тем не менее, Зеленский выразил сожаление, что за “этим семейным столом нет ни Крыма, ни Донбасса”, но он выразил уверенность в том, что “они вернутся в страну, которую не узнают”.

“Они вернутся в страну с высоким уровнем счастья. И мы никому не отдадим ни наше счастье, ни наши территории. Я сделаю все, чтобы любой украинец знал: его страна не оставит его в беде”, – заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил медиков и волонтеров за работу по борьбе с коронавирусом, а военных за защиту суверенитета Украины: он объявил, что тех, кто не жалел себя в тяжелых условиях, ждет награда. Вместе с тем он призвал не делить украинцев по признакам языка, национальности, веры и так далее.

Также Зеленский заявил: военного парада в Киеве не будет, поскольку техника нужна сегодня на Донбассе, чтобы обороняться от российского агрессора.

“Любое уважающее себя государство, особенно во время войны, поступает именно так. Но парад украинской победы мы обязательно проведем, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории. Все мы команда, и каждый из нас – это часть пазла, без которого невозможен рисунок Украины. Украина начинается с тебя, Украина – это ты!” – отметил Зеленский.