В Киеве начинается Марш защитников Украины 2020: онлайн трансляция

В Киеве пройдет Марш защитников Украины. Возглавят его матери погибших участников боевых действий.

Об этом пишет “Страна”.

Около 10:30 участники марша защитников Украины уже начали формировать колонну.

Фото: Страна

Фото: Страна

Кроме этого, в марше сформировали отдельную колону сторонники обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В руках они держат большой плакат с надписью – “Мучения невиновных провоцируют восстание”, на котором изображены фотографии Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

Фото: Страна

Как писал “источник”, в воскресенье, 24 августа, украинцы празднуют День Независимости, в Киеве запланирован ряд мероприятий, которые все же ограничены из-за пандемии коронавируса.