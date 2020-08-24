В Киеве начинается Марш защитников Украины 2020: онлайн трансляция

В Киеве пройдет Марш защитников Украины. Возглавят его матери погибших участников боевых действий.
Об этом пишет “Страна”.
Около 10:30 участники марша защитников Украины уже начали формировать колонну.
Кроме этого, в марше сформировали отдельную колону сторонники обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
В руках они держат большой плакат с надписью – “Мучения невиновных провоцируют восстание”, на котором изображены фотографии Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.
Как писал “источник”, в воскресенье, 24 августа, украинцы празднуют День Независимости, в Киеве запланирован ряд мероприятий, которые все же ограничены из-за пандемии коронавируса.