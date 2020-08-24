Какие авто можно купить в Германии за 50 евро: украинцев поразили характеристики и фото

В Германии можно купить автомобиль за 50 евро. К такому открытию пришли журналисты одного из изданий.

Об этом сообщает topgir со ссылкой на First Gear.

Журналисты последнего издания провели “расследование” и узнали какие же автомобили можно купить в Германии, не имея большой суммы денег.

1. Volvo V70 2005 года с пробегом 200 000 километров не на ходу (неисправен двигатель), но в остальном, как пишут в издании, машина выглядит очень даже “живой”.

Фото: topgir

Фото: topgir

2. Volkswagen Golf 1995 года, пробег – 220 000 км. Сообщается, что в машине отсутствует двигатель и частично разобран салон.

Фото: topgir

Фото: topgir

3. Ford Fiesta 2000 года выпуска. По словам продавца, на кузове есть очаги коррозии и небольшие вмятины, но интересно, что при этом автомобиль на ходу.

Фото: topgir

Фото: topgir

4. Еще один Ford, тоже 2000 года. Машина исправна и, как указано в объявлении, в нормальном состоянии. Соответствует нормам Евро 4.

Фото: topgir

Фото: topgir

5. Opel Astra с 16-клапанным двигателем, в исполнении Sport. За него владелец просит 60 евро. Но вот главное, что автомобиль не на ходу, а вот по какой причине – не сообщается.

Фото: topgir

Фото: topgir

Как писал “источник”, цены на бу автомобили из США в Украине могут резко измениться, что связано с инициативой Кабинета министров по ограничению на ввоз в страну аварийных машин из-за границы.