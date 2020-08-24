Зеленский: Уже 29-ый день подряд на Донбассе нет боевых потерь

В День празднования Украине 29-й годовщины независимости 29 дней подряд на Донбассе нет военных потерь.



Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Софийской площади, сообщает Укринформ.

“Год назад я рассказывал о том, как каждое мой утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины. СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым: “раненых – ноль, погибших – ноль”. Сегодня двадцать девятый день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Так, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня – 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь “, – подчеркнул Президент.

Он добавил, что сейчас 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев, 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: «Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой ».



Зеленский рассказал, что недавно, находясь на востоке государства, спросил местных жителей, слышали новость о “тишине”, и заверил, что в ответ ему сказали: «Мы слышим не новость. Мы слышим тишину ».

“И сегодня, в двадцать девятом день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном: пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годы, годы – веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земле “, – подчеркнул глава государства.

24 августа Украина празднует День Независимости, провозглашенную в 1991 году.