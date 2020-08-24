Мужчина после сильного ливня увидел на своем авто “гостей” – зрелище поразило не только его

Житель провинции Онтарио в Канаде накрыл свой автомобиль Porsche во время дождя тентом. Когда он пришел снимать его, обнаружил под ним семейку енотов.

Забавное видео опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

Мужчина рассказал, что в тот день была сильная непогода – дождь с градом, и животные выбрали его машину в качестве пристанища.

Как видно на кадрах, мама-енотиха с малышами забрались под тент и совсем не хотели покидать свое убежище. Даже когда водитель начал снимать тент, они пытались залезть поглубже под полотнище.

Ранее “источник” публиковал видео о том, как назойливый кот ворвался в дом женщины через узкое открытое окно, но для этого ему пришлось “потренироваться”.