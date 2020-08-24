Новый случай COVID-19 выявили на Луганщине

Заболевание обнаружено у человека в Рубежном, который вернулся из временно оккупированной территории. Он лечится амбулаторно.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 245 человек.

Из них выздоровели – 154; лечатся – 90 (32 – в стационаре; 58 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 19,39%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 августа (9:00) в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев. Всего проведено 1425351 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 289 пациентов.