Древний Марс был затоплен во время штормов, которые могли длиться тысячи лет – ученые

С помощью современных спутниковых снимков и топографических данных команда ученых из Школы геонаук Джексона (США) исследовали водосборные бассейны марсианских “палеозер” и установили, что 3,5-4 миллиарда лет назад Марс был затоплен во время штормов, которые могли длиться тысячи лет.

Об этом исследовании сообщает издание Daily Mail.

Исследователи отобрали 96 озер открытого и закрытого бассейнов, а также их водоразделы для изучения. Они провели измерения размеров и объемов озер и их водоразделов с помощью спутниковых изображений поверхности. При этом они учитывали возможное испарение, чтобы выяснить, сколько же воды было необходимо для заполнения марсианских озер.

Ученые обнаружили, что в одном случае выпало от 13 до 520 футов (4-150 метров) осадков или таяния снега, что привело к наводнению на Красной планете. Однако команда отмечает, что сейчас работает над определением того, как долго длился один эпизод, и говорят, что это могут быть дни, годы или тысячи лет.

Климат древнего Марса давно является загадкой для астрономов. Русла рек и палеозера показывают, что там когда-то выпало значительное количество осадков. Однако сейчас он полностью высох и сколько там было воды, а также куда она вся ушла, является очень интересным вопросом.

Как сообщал “источник”, ранее в NASA обнародовали невероятное фото лавины на Марсе, выбросившей пыль по поверхности планеты.