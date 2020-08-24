На Новопсковщине развернули 20-метровый флаг Украины. ВИДЕО

Вчера, 23 августа, украинцы отмечали День Государственного Флага Украины.

Так, в Новопсковской объединенной территориальной громаде подняли 20-метровый украинский флаг, сообщает пресс-служба ЛОВГА

В первой созданной в стране ОТГ ко Дню Государственного Флага сине-желтый флаг развернули в наивысшей точке громады.

Это – гора Пристин.

Как отметил председатель объединенной территориальной громады Вадим Гаев, обязанность украинцев – сделать наш Государственный Флаг узнаваемым во всем мире символом успешной страны!