Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт посетил Луганщину

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт посетил Луганский областной физкультурный центр «Олимп».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Это единственная в Украине тренировочная база, которая отвечает требованиям спорта высших спортивных достижений. Если бы мы ее не сохранили в 2014 и не выкупили у предыдущего владельца – ФСО «Динамо» », то мы бы потеряли и всех лучших спортсменов», – открыл встречу начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Антон Волохов.

Глава Луганщины Сергей Гайдай ознакомил гостя с основными объектами «Олимпа»: стадионом, бассейном, залом тяжелой атлетики, а также местом, отведенным под строительство крытого манежа для зимних тренировок легкоатлетов и борцов. Он добавил, что вместе со спортсменами школы высшего спортивного мастерства здесь тренируются воспитанники четырех областных спортивных учреждений и 20 ДЮСШ, поэтому областная власть вкладывает значительные средства в развитие спортивной базы.

Вадим Гутцайт высоко оценил сочетание уникального рекреационного потенциала территории и сверхсовременных условий для тренировок, созданных в физкультурном центре «Олимп».

«Для таких спортивных мощностей необходимы надлежащие условия проживания спортсменов», – отметил он.

Сергей Гайдай ответил, что над этим тоже работают. Кроме комфортабельных домов для спортсменов на территории комплекса, отдельно строится жилье для тренеров и выдающихся спортсменов, которые в основном являются вынужденными переселенцами.

О перспективах развития «базы олимпийского резерва» говорили уже на строительстве залы спортивной гимнастики. Она включена в перечень объектов «Большого строительства».

Кроме того, в ближайшее время должна поступить государственная субвенция на строительство и реконструкцию плавательных бассейнов, за счет которой планируют модернизировать бассейны в ДЮСШ и «Садко» в Северодонецке, а также достроить бассейн в Сватово. Суммарная стоимость проектов более 38 млн грн.

Пользуясь случаем, Сергей Гайдай пригласил Министра молодежи и спорта на празднование 50-летия Луганской ШВСМ, которое состоится в конце сентября текущего года.