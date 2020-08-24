В Киеве ограничили движение из-за празднования Дня Независимости: где не проехать

В центральной части украинской столицы во время празднования 29-й годовщины независимости Украины будет ограничено движение транспорта.
На официальном портале города Киева сообщили, на каких улицах и в какое время проезд транспорта будет запрещен.
Как сказано в сообщении, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.
В это время движение ограничат на таких улицах:
- улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)
- Михайловская площадь;
- улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
- улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
- улица А. Тарасовой;
- улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)
- улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)
- Софийская площадь;
- Рыльский переулок;
- улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)
- улица Десятинная.
Кроме того, с 8:00 24 августа в связи с проведением массовых мероприятий будет перекрыто:
- часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)
- бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
- Владимирский проезд;
- ул. Костельная;
- ул. Прорезная;
- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
- площадь Бессарабская;
- ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)
- площадь Европейская;
- Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
- ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
“Перекрытия продолжаться до завершения мероприятий. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника”, – сказано в сообщении.
Как сообщал “источник”, в одной из сдающихся в аренду квартир на улице Шота Руставели в украинской столице правоохранители задержали группу из полтора десятка молодых мужчин, которых подозревают в подготовке провокаций на День Независимости.