В Киеве ограничили движение из-за празднования Дня Независимости: где не проехать

В центральной части украинской столицы во время празднования 29-й годовщины независимости Украины будет ограничено движение транспорта.

На официальном портале города Киева сообщили, на каких улицах и в какое время проезд транспорта будет запрещен.

Как сказано в сообщении, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.

В это время движение ограничат на таких улицах:

улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)

Михайловская площадь;

улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

улица А. Тарасовой;

улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)

улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)

улица Десятинная.

Кроме того, с 8:00 24 августа в связи с проведением массовых мероприятий будет перекрыто:

часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)

бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)

Владимирский проезд;

ул. Костельная;

ул. Прорезная;

ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)

площадь Бессарабская;

ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)

площадь Европейская;

Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);

ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

“Перекрытия продолжаться до завершения мероприятий. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, в одной из сдающихся в аренду квартир на улице Шота Руставели в украинской столице правоохранители задержали группу из полтора десятка молодых мужчин, которых подозревают в подготовке провокаций на День Независимости.