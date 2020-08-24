Сегодня – День Независимости Украины

Сегодня Украина празднует 29-ю годовщину провозглашения своей независимости. Официальный государственный праздник отмечается ежегодно 24 августа, этот день является выходным.

Центрами празднования Дня Независимости в Киеве станут Софийская и Михайловская площади, а все массовые мероприятия будут проходить с учетом мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, сообщает “ДС”.

Президент и первая леди Украины Владимир и Елена Зеленская сегодня примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Так, на Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины. На Софийской площади президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

Традиционного военного парада в центре столицы в этом году не будет.

История праздника

Впервые День Независимости Украины отметили 16 июля, поскольку именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Но уже в 1991 году 24 августа было принято Акт провозглашения независимости Украины, поэтому праздник перенесли на этот день.

Перед провозглашением независимости состоялся всеукраинский референдум, на котором украинский народ подтвердил желание жить в независимой от СССР отдельной стране. Тогда на вопрос “Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?” утвердительно ответили 28 млн 804 тыс. украинцев, что составило 90,32% из тех, кто принял участие в голосовании.