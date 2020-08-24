Владимир Рудик погиб на Донбассе. Бойцу ВСУ был 31 год

На Донбассе в Луганской области погиб защитник Украины. Старший лейтенант Владимир Рудик был родом из Тернопольской области.

Об этом, без указания причины смерти воина, сообщается на сайте Золотниковского сельского совет Теребовлянского района.

“Золотниковский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям, сестре, родным и близким по поводу героической смерти сына, военного, участника АТО, Владимира Владимировича Рудика. Старший лейтенант Владимир защищал границы Украины в зоне проведения антитеррористической операции“, – сказано в сообщении.

Как сообщил в Facebook пользователь Сергей Сердюк, возможно, Рудик получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера. Вместе с тем, официального подтверждения этой информации нет.

“22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (предварительно от пули снайпера) старший лейтенант (подразделение не уточнено) Рудик Владимир Владимирович, 1989 г.р., уроженец с. Золотники, Теребовлянский район Тернопольская область. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт. В Золотникивской объединенной территориальной общине 22-24 августа объявлен траур“, – сказано в публикации.

Как писал “источник”, штаб ООС сообщал об одном нарушении режима тишины на Донбассе 22 августа – российские наемники совершили один выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Марьинки.