В Украине коронавирус за сутки убил 22 человека

В Украине за минувшие сутки подтвержден 1 799 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро понедельника, 24 августа, в стране выявлено 106 757 заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает сайт СНБО.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 22 украинцев. С начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 2 293 жителей страны.

В то же время, за минувшие сутки выздоровели 289 человек с диагнозом COVID-19. Всего коронавирус победили 52 524 украинца. Таким образом, на данный момент коронавирусной инфекцией болеет 51 940 жителей страны.