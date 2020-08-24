В Украине будет третий пик жары: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца августа

В День Независимости уходящее лето подарит Украине чудесную солнечную и комфортную погоду. А вот в конце августа страну накроет третий пик жары.

Как пишет “Сегодня”, таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань.

По его расчетам, в конце последнего месяца лета Украину накроет жара до +30-32 градусов. Осадков не ожидается.

“Август, в отличие от предыдущих месяцев, наоборот, будет сухим и стабильно жарким“, – прогнозирует Леонид Горбань.

Однако осень уже начинает вступать в свои права. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида также не исключает, что в конце августа на поверхности почвы вероятны заморозки. Исключением станут южные и большинство центральных областей.

Как сообщал “источник”, ранее метеоролог Татьяна Адаменко дала прогноз, что эта осень будет “уже традиционно” теплее обычной, а лето продлится аж до конца сентября.