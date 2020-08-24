Назойливый кот “занялся спортом” и нагло ворвался в дом – это видео сделало его звездой

Назойливый кот ворвался в дом женщины через узкое открытое окно, но для этого ему пришлось “потренироваться”.

Видео, обнародованное в TikTok женщиной под ником @jayee1992 и записанное в ее доме в Уэльсе, сделало его звездой.

На кадрах зафиксировано, как кот исследует узкий оконный проем, прежде чем вскочить вверх и схватиться двумя передними лапами. Однако у него не хватает силы, чтобы подняться, и тут начинается отчаянная борьба.

В общей сложности он тратит 36 секунд, поднимаясь, и, наконец, выталкивает свое пушистое тело в окно и приземляется на ковер в гостиной.

Видео стало вирусным, набрав более 1 миллиона лайков с тех пор, как им поделилась женщина. Она уточнила, что у нее нет кота, это чужое животное.

“Все эти усилия, а ты даже не живешь здесь”, – пошутила она.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.