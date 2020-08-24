Мужчина и женщина вылетели на дорогу: в Днепре произошло жуткое ДТП

В Днепре поздно вечером в воскресенье, 23 августа, на Набережной Победы произошла авария, которая забрала жизнь женщины.

Об этом сообщает “Информатор”.

Двигаясь в сторону Южного моста, водитель не заметил разделительное ограждение на дороге. После столкновения Mitsubishi вылетел на противоположную сторону движения. Автомобиль упал на крышу и перевернулся, после чего снова встал на колеса. Находившиеся в салоне мужчина и женщина, вылетели на дорогу.

Женщина от полученных травм умерла на месте, а мужчину госпитализировали в больницу имени Мечникова в тяжелом состоянии. Автомобиль начал дымиться, поэтому понадобилась также помощь ГСЧС.

Как рассказали полицейские, работавшие на месте ДТП, из автомобиля выпал предмет похожий на трубку для употребления каннабиса.

Как сообщал “источник”, 23 августа, на трассе Киев-Ковель произошло жуткое ДТП. В результате аварии – четверо пострадавших, среди них маленькие дети, их с места аварии увезли “скорые”.