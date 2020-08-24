“Самая красивая” дальнобойщица в мире сменила работу – она зарабатывает 150 тыс. долларов в год

28-летняя Блейз Уильямс из Австралии, которую называли “самой красивой дальнобойщицей” в мире, сменила работу из-за травмы, полученной в 2018 году – она больше не могла водить машину.

Об этом сообщает yahoo.com.

“Я водила грузовики по 10-13 часов в день, но потом сломала ногу, и это закончилось 16-месячной травмой, потому что она не заживала должным образом”, – заявила Блейз.

По словам девушки, реальность жизни без стабильного дохода заставила ее обеспокоиться.

Именно тогда ее подруга, американская тату-модель Хайди Лавон, предложила ей попробовать продавать свои пикантные фото фанатам, чем она и занялась в дальнейшем. Сейчас Блейз зарабатывает 150 тыс. долларов в год, что в несколько раз превышает ее зарплату водителя.