“Выживет, но не сможет работать”: озвучен тревожный прогноз по будущему Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого в субботу, 22 августа, эвакуировали в Германию, поправится, но достаточно долгое время будет оставаться нетрудоспособным.

Как пишет Reuters, такой прогноз дал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который помог организовать транспортировку Навального в Германию.

“Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик — не сможет работать несколько месяцев. Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней“, — сказал Бизиль.

Как сообщал “источник”, 20 августа Алексей Навальный был срочно госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Омск в тяжелом состоянии. Подозревают острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ.

В субботу, 22 августа, Навального доставили в клинику Charite в Берлине (Германия). В фонде Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального, заявили, что состояние политика оценивается как стабильное.