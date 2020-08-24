“Бавария” обыграла ПСЖ и стала победительницей Лиги чемпионов

Немецкая “Бавария” стала победительницей Лиги чемпионов. Ее матч с ПСЖ, который прошел 23 августа в Лиссабоне, завершился со счетом 1:0 в пользу “Баварии”.

Об этом сообщается в Twitter CHAMPIONS OF EUROPE.

Автором единственного гола на 59-й минуте стал Кингсли Коман.

“Бавария” получила титул победителя Лиги чемпионов в шестой раз. Ранее мюнхенский клуб становился победителем турнира в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах. ПСЖ играл в финале Лиги чемпионов впервые.

Отметим, из-за пандемии коронавируса футбольный сезон, в том числе Лига чемпионов, был прерван. УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи турнира в формате “Финала восьми” в Португалии — со стадии 1/4 финала команды играли по одному раз друг с другом.

Как сообщал “источник”, ранее испанская “Барселона” в четвертьфинале Лиги чемпионов с разгромным счетом уступила немецкой “Баварии”, пропустив на своем поле 8 мячей.