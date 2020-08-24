В Британии нашли “остров мертвецов”, засыпанный человеческими костями – наводит ужас на всех

В Великобритании снова заговорили об острове, расположенном напротив Куинборо в Шеппи, который является заповедной зоной – его посетили для участия в программе BBC Inside Out и были в ужасе, ведь он весь усыпан человеческими костями, чего раньше не было.

Об этом пишет Mirror.

Останки людей были разбросаны по земле на крошечном участке земли у побережья – все было буквально усеяно костями, черепами и зубами.

Разгадка жуткой тайны оказалось простой: более 200 лет назад эта земля использовалась для захоронения преступников, погибших на борту тюремных судов, направлявшихся в Австралию.

Останки мужчин и мальчиков, умерших на тюремных кораблях, первоначально были заключены в простые деревянные гробы, но береговая эрозия и столетия разложения привели к тому, что останки несчастных были вымыты из безымянных могил.

“Это как на съемках фильма ужасов, выглядит так сюрреалистично, как будто его разработал художественный отдел. Повсюду открытые гробы и кости”, – рассказал режиссер Сэм Суппл, побывавший на закрытом для посещения острове.

Ведущая Inside Out Натали Грэм добавила, что то, что она там увидела, останется с ней навсегда.

“Это действительно странное зрелище. Думаю, такого не может быть нигде на Земле”, – отметила она.

Как сообщал “источник”, под Мариуполем археологи обнаружили курган, которому 5 тысяч лет. Во время раскопок было найдено 9 захоронений эпохи ранней бронзы.