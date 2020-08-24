С Днем Независимости Украины: поздравления в стихах, прозе и красивые картинки

В понедельник, 24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости.

“источник” собрал поздравления в стихах и прозе а также красивые картинки к этому важному для каждого украинце дню.

Поздравления опубликовали “Украинские новости” и “24 канал” и “Телеграф”.

Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

Радует душевная весна,

Светит солнце внутренней свободы! С днем Независимости!

Молодая наша страна,

Но много невзгод знала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,

Славим тебя, Украина родная,

Песни тебе поем соловьями,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

Искренне поздравляю вас с выдающимся праздником – Днем Независимости Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю Вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В сердцах народа Украины августовская голубизна неба и оранжевый зерновой клин сливаются красками украинской государственности в символ свободы и труда. Создание истории Отечества, его настоящего и будущего – обязанность каждого из нас, всего народа. Пусть мощный источник вашего таланта и вдохновения, несокрушимого оптимизма и творческая строительная энергия будут примером служения Украине, преумножают ее славу, наполняют ее колодец благосостояния процветанием и благополучием. Пусть праздник Независимости душистым августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях.

Уже 29-й год мы отмечаем День Независимости Украины! С каждым годом построения и развития нашего государства углубляется осознание этого события и даты – 24 августа – и значения ее для всей страны, для каждого из нас, ее граждан. И это закономерно: большие события постигаются на расстоянии, с течением времени.

Перед Украиной, ее гражданами сложные и крупные задачи. Но я верю, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашего государства.

Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию! С днем Независимости Украины!

Ранее “источник” рассказывал, что президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником, заметив при этом, что восхищается тем, как украинское государство противостоит российской агрессии.