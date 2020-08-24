Украинцев массово обманывают при покупке авто – жертвой этой “схемы” может стать каждый

В Украине продавцы автомобилей часто пытаются обмануть своих же соотечественников, чтобы получить за транспортное средство большую сумму, и в ход идут самые разные методы.

О популярном мошенничестве рассказывает auto.ria.com.

По словам специалистов, “отмотка пробега” авто в Украине приобрела чрезвычайный масштаб.

Из проверенных 400 тыс. легковых авто с февраля по июль 2020 года обнаружено, что в 38,9% машин пробег был “скручен”, но некоторые умудрились побить рекорды.

Рекордсмены по “отмотке пробега”:

Toyota Camry 2013 г.в. – “скручено” 854 тыс. км;

SkodaOctavia, 2014 г.в. – 685 тыс. км;

Hyundai Elantra 2013 г.в.- 665 тыс. км;

Renault Trafic, 2012 г.в. – 603 тыс. км;

Mercedes-Benz Sprinter 2010 г.в. – 541 тыс. км.

Отмечается, что многие продавцы шли на обман и заявляли, что год выпуска авто меньше, чем это есть на самом деле: среди остальных попыток приукрасить реальность таких было 3%.

Как сообщал “источник”, ранее украинских водителей предупредили об интересном “трюке” со штрафами за нарушение ПДД.