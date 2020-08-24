Украинцы рассказали, в какой стране хотели бы родиться – результаты опроса впечатляют

В ходе ежемесячного опроса Омнибус Info Sapiens, проведенного в июле 2020 года, 72% украинцев старше 16 лет заявили, что если бы у них была возможность выбирать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину. Как отметили инициаторы опроса, этот показатель не изменился по сравнению с 2019 годом, однако в прошлые годы был выше (65% – в 2018, 68% – в 2014).

Об этом говорится в сообщении на сайте Info Sapiens.

Среди опрошенных украинцев 5% хотели бы родиться в странах Евросоюза, 2% – в США или Канаде, Россию как страну рождения выбрали бы 2%. Каждый седьмой респондент (14%) не смог определиться.

Чаще Украину своим местом рождения выбирали те респонденты, которые общаются преимущественно на украинском языке – таких 83%, 58% – среди тех, кто общается на русском.

Респонденты в возрасте 60 лет и старше наиболее подвержены выбирать именно Украину как место рождения (81%), если бы у них была такая возможность. Среди молодых людей в возрасте 16-19 лет, Украину своей родиной выбрали бы 68% опрошенных, а США / Канаду – 15%, что статистически больше других возрастных категорий.

Жители западного региона и Киева чаще всего выбрали бы Украину как место рождения (86% и 83% соответственно), а жители восточного региона – реже: Украина звучала только в 46% ответов.

Самая высокая доля тех, кто отметили, что хотели бы родиться в России, наблюдается в восточном регионе, хотя все равно составляет лишь 4%, а самая низкая – в западном регионе и Киеве (менее 0,5%).

Выборка Омнибуса составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет и репрезентативна населению Украины данной возрастной группы. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%.

Как сообщал “источник”, социологи изучили распределение привязанности украинцев между политическими партиями, которые идут на местные выборы-2020, и оценку работы действующих членов украинского правительства.