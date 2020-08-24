Маленький ребенок добрался до ноутбука отца и сделал заказ – покупка ошарашила многих

45-летний Мохаммад Фараджи из Уоллсенда (Великобритания) случайно оставил свой ноутбук включенным, а его шестилетний сын Арио, являющийся фанатом грузовиков-монстров, просматривал eBay за его спиной. После того, как отцу пришел счет в 19 тысяч стерлингов, стало понятно, что покупку сделал маленький Арио.

Об этом сообщает Daily mail.

Фараджи попытался объяснить продавцу, что покупка была случайной, однако тот не хотел отменять продажу и сказал ему, что он может прийти и забрать свой грузовик. В PayPal же настаивают на том, чтобы Фараджи работал с eBay или продавцом, чтобы решить проблему, но он утверждает, что это проблема платежной системы.

“Невероятно, но PayPal заплатил деньги, не отправив никаких сообщений и не связавшись со мной, чтобы узнать, хочу ли я действительно заплатить такую сумму”, – рассказал мужчина.

Не имея возможности и не желая платить огромную сумму, Фараджи попытался отменить транзакцию, однако PayPal поручил фирме по взысканию долгов взыскать с него оплату в полном объеме.

“Никто не может заставить меня купить грузовик-монстр за 19 тысяч фунтов стерлингов. PayPal должен действовать как моя дебетовая карта, они должны сверяться с моим банковским счетом, чтобы узнать, есть ли у меня деньги или это подозрительная активность. Я пользуюсь PayPal более 10 лет, но только покупал вещи на 4, 10, 20 фунтов стерлингов, никогда не было ничего подобного “, – рассказал Мохаммад.

По словам мужчины, у него на банковском счете нет денег, и даже если бы они были, он в здравом уме не купил бы машину за такие огромные средства.

“Для такой суммы денег, которую они отправили, должна была быть какая-то дополнительная безопасность”, – сетует мужчина.

Маленький Арио, которому теперь запретили пользоваться ноутбуком его отца, не понимал, что он делал, когда в марте купил грузовик. Его ошибка стала для отца роковой и мужчина уже согласен “заплатить штраф”, но отменить эту операцию.

Фараджи предупредил людей, которые пользуются PayPal, они могут попасть на крючок из-за сумм денег, которых у них просто нет.

“Люди используют PayPal, потому что думают, что их деньги в безопасности, вы думаете, что если что-то пойдет не так, вы сможете отменить их и получить свои деньги, но этого не произошло”, – отметил Фараджи.

В электронном письме PayPal покупателю после транзакции указывается, что у клиента есть 180 дней, чтобы открыть спор в Центре разрешения проблем, а также объясняется процесс прямого обращения к продавцу.

“Если покупка была осуществлена по ошибке, PayPal рекомендует непосредственно связаться с продавцом, чтобы попытаться решить проблему в первую очередь. Если это не удалось, покупатель должен связаться с командой обслуживания клиентов eBay и работать с ними над решением конкретной проблемы”, – в свою очередь отметили в PayPal.

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