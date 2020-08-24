Медузы атакуют: турист показал свежее видео из Кирилловки и рассказал о неприятностях

В Кирилловке на Азовском море медузы продолжают портить отдых курортникам. Они снова буквально покрыли все морское побережье на косе Пересыпь.

Об этом в своем YouTube-блоге рассказал пользователь с ником Пашка Pavlik.

Видео снято 22 августа на базе отдыха “Диана”.

“Кирилловка, коса Пересыпь. Метр вправо, метр влево – одни медузы. В море зайти невозможно”, – рассказал блогер.

По словам блогера, погода установилась замечательная: температура воды +26, температура воздуха – +27. Глаз радуют прекрасные виды, удалось увидеть даже радугу.

“Все было бы хорошо, но в море одни медузы”, – пожаловался мужчина.

Как сообщал “источник”, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на днях к берегу снова прибило сотни мертвых медуз.