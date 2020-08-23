Женщина переезжала каждый месяц в новый город в течение двух лет – ее выводы впечатляют

Жительница Нью-Йорка Джен Гланц в один прекрасный день решила кардинально изменить свою жизнь и начала путешествие по городам Америки, которое длилось два года. В результате женщина вывела 5 выводов, которые будут полезными каждому.

Об этом пишет Insider.

Женщина рассказала, что после пяти лет жизни в Нью-Йорке она поняла, что не получает от этого никакой пользы и удовольствия.

“Я тратила более трети своей зарплаты на аренду квартиры площадью менее 400 кв. футов, я каждый день гуляла в одном и том же районе, следуя своему скучному распорядку – ела в одних и тех же ресторанах, ходила в одни и те же кафе и за покупками в те же магазины.

В течение последних двух лет я работала на себя, поэтому большую часть своей работы я выполняла на диване и за кухонным столом. Я поняла, что пора собраться и отправиться в новое место “, – рассказала Джен.

Женщина продала 90% своего имущества и положила несколько коробок с вещами на память, которые были слишком громоздкими, чтобы с ними путешествовать, в подвале дома своей семьи. Упаковав два чемодана с предметами первой необходимости, она отправилась в свое незабываемое путешествие.

За два года она жила в городах Остин, Денвер, Портленд, Чикаго, Лос-Анджелес и других, и усвоила для себя пять ценных уроков, которые меняют жизнь.

1. Вам не нужен шкаф с одеждой

До того, как я сделала это изменение, я стала хранителем быстрой моды, держась за вещи, которые носила, возможно, раз в год, а потом запихивала обратно в свой шкаф.

Жизнь на двух чемоданах научила меня творчески подходить к созданию нарядов, чтобы я могла повторно использовать их и превращать повседневный наряд в модный, если потребуется. Я путешествовала с основными вещами, такими как черные леггинсы, джинсы, пиджак, две блузки, простые, но красивые футболки и балетки, которые могли бы создать дневной и вечерний образы. Каждый раз, когда у меня возникал соблазн обновить эти образы, я добавляла смелое колье с яркими цветами или блестками, чтобы заставить себя почувствовать, что на мне что-то другое, чем на прошлой неделе.

2. Странные жилые помещения делают вас более толерантными

В течение многих лет, живя в одной квартире в Нью-Йорке, я чувствовала себя комфортно. Но когда я жила в новых городах, я останавливалась в чужих квартирах, которые находила на AirBnb, Craigslist или в группах Facebook.

Квартиры, которые я арендовала, редко выглядели так, как на фото, и у них всегда были сюрпризы (недостатки ремонта, крошечная ванная, в которую трудно поместиться, плесень, странные запахи, скрипучие кровати и многое другое). Сначала я скучала по дому и скучала по своей старой спальней, простыням, но постепенно я привыкла жить в странных местах и справляться с этим, поскольку всегда был 30-дневный отсчет, пока я не окажусь в другом месте.

3. Прогулка – лучший способ передвижения

Когда я проводила этот живой эксперимент, у меня с собой не было машины. Это означало, что моим единственным средством передвижения была ходьба пешком. Иногда я ездила на велосипеде, но в основном я гуляла. Часто это был лучший способ увидеть новый город и наткнуться на крутые рестораны и события, которые я бы пропустила, если бы имела машину.

Это помогало мне в незнакомых местах чувствовать себя, как дома.

4. Вы можете заводить друзей где угодно

Я ходила на местные мероприятия и встречи раз в неделю, чтобы познакомиться с новыми людьми. Я беспокоилась только о том, чтобы подружиться. Поскольку я собиралась быть во многих городах и ни в одном из них надолго, я задавала себе вопрос, не буду ли я чувствовать себя одинокой.

Чтобы избежать этого, я пообещала себе хотя бы раз в неделю посещать местные мероприятия или встречи. Когда я шла на эти мероприятия, я пробовала поговорить как минимум с пятью новыми людьми. В конце концов, я завела друзей в большинстве этих городов, с которыми я в итоге ела и развлекалась, и с тех пор поддерживаю связь. Вы можете найти друзей в любом новом городе, вам просто нужно показать себя там.

5. Вы экономите больше денег, чем думаете

Путешествие с двумя чемоданами не позволяло мне покупать ненужные вещи. Я редко покупала новую одежду, что экономило мне не менее 100 долларов в месяц. Я тратила меньше на аренду, поскольку многие города дешевле, чем Нью-Йорк, и часто снимала квартиры на месяц, которые были как минимум на 25% дешевле, чем моя предыдущая аренда на Манхэттене.

Самая дорогая часть жизни в новых городах – это еда – хочется попробовать все. Я поставила себе цель питаться вне дома только один раз в день, а на следующий день брать остатки еды на дом.

“Продажа всего имущества, отказ от аренды и переезд в новый город ежемесячно могут быть радикальными для большинства людей, однако нарушение рутины и привычек может изменить жизнь, даже если вы захотите это сделать”, – резюмировала Джен.

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