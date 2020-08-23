В Лесото добыли огромный диамант стоимостью 18 миллионов долларов

Один из самых крупных в мире алмазов был найден в шахте “Летсенг” в Лесото. Его вес 442 карата, а стоимость может достигнуть 18 миллионов долларов.

Сообщение о находке размещено в Twitter эксплуатирующей южноафриканский рудник британской компании Gem Diamonds Ltd.

“Это один из самых крупных алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника Летсенг, где уже не впервые находят большие и высококачественные камни”, – сказал в заявлении президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

Оценить стоимость алмаза до его шлифовки довольно сложно, однако, по оценкам экспертов, она может достигать 18 миллионов долларов.

В марте 2018 года один из крупнейших алмазов в мире был продан за 40 миллионов долларов. Алмаз “Легенда Лесото”, найденный в шахте “Летсенг”, весил 910 карат и был размером с два мяча для гольфа.

Как сообщал “источник”, в Австралии золотоискатели нашли в исторических шахтах два огромных самородка.