Наталья Эйсмонт – кто пресс-секретарь Лукашенко и что ей пишут в Instagram

Наталья Эйсмонт (Наталля Эйсмант) – белорусская телеведущая, которая с 6 ноября 2014 года стала пресс-секретарем Александра Лукашенко.
Сейчас ей 36 лет, она родилась в Минске, в девичестве у нее была фамилия Кирсанова.
Она замужем за белорусским телеведущим Иваном Эйсмонтом.
По специальности – актриса.
В марте 2019 года назвала диктатуру брендом Беларуси, а также заявила, что диктатура востребована в мире.
23 августа 2020 года, когда в Минске прошли очередные протесты против Лукашенко, она посмеялась над протестующими.
“Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания (резиденции Лукашенко, – ред.)… Смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении”, – заявила Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.
У Эйсмонт есть страница в Инстаграме. Страница там также есть и у ее мужа Ивана.
Сейчас там актинов пишутся гневные комментарии в адрес Эйсмонтов.
В основном это слово «Позор!».
Наталья Эйсмонт