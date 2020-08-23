Наталья Эйсмонт – кто пресс-секретарь Лукашенко и что ей пишут в Instagram

Наталья Эйсмонт (Наталля Эйсмант) – белорусская телеведущая, которая с 6 ноября 2014 года стала пресс-секретарем Александра Лукашенко.

Сейчас ей 36 лет, она родилась в Минске, в девичестве у нее была фамилия Кирсанова.

Она замужем за белорусским телеведущим Иваном Эйсмонтом.

По специальности – актриса.

В марте 2019 года назвала диктатуру брендом Беларуси, а также заявила, что диктатура востребована в мире.

23 августа 2020 года, когда в Минске прошли очередные протесты против Лукашенко, она посмеялась над протестующими.

“Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания (резиденции Лукашенко, – ред.)… Смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении”, – заявила Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

У Эйсмонт есть страница в Инстаграме. Страница там также есть и у ее мужа Ивана.

Сейчас там актинов пишутся гневные комментарии в адрес Эйсмонтов.

В основном это слово «Позор!».

Наталья ЭйсмонтФото: instagram.com/natalya_eismont/