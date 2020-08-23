“Я аплодирую вашим усилиям”: Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

По случаю 29-й годовщины независимости Украины президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником, заметив при этом, что восхищается тем, как украинское государство противостоит российской агрессии.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя президента Владимира Зеленского, отметил вызовы, которые переживает Украина в этом году, упомянув, в частности, и пандемию COVID-19, и российскую агрессию.

При этом американский лидер напомнил о американской помощи на более 41 млн долларов Украине в борьбе с коронавирусом и его влиянием на экономику.

“Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины”, – говорится в поздравлении президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

“Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии, процветает. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев – в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, – чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины”, – подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщал “источник”, сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри, которая занимала должность федерального судьи, в тайно записанном аудио заявила, что у ее брата нет “принципов” и “ему нельзя доверять”.