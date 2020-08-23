“Мы с вами до конца”: в Минске силовики встретили аплодисментами Лукашенко с автоматом

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который прилетел вертолетом в Дворец Независимости в Минске, где в воскресенье, 23 августа проходит массовая акция протеста, пообщался с силовиками, которые стоят в оцеплении возле стелы “Минск – город-герой”. Он был в бронежилете и с автоматом.

Видео этой встречи опубликовал Telegram-канал Mash.

Как слышно на снятых кадрах, президента Лукашенко, который подошел к оцеплению, силовики встретили возгласами: “Мы с вами до конца”. На выражение такой преданности беларуский лидер сдержанно ответил: “Разберемся”.

Отойдя на некоторое расстояние от бойцов, Лукашенко вскинул руку вверх в жесте похожем на римский салют и произнес в их сторону: “Вы красавцы” и “Спасибо”. После этого продемонстрировал знак одобрения, подняв большой палец.

В ответ раздались бурные и продолжительные аплодисменты.

Напомним, что сегодня тысячи минчан собрались в центре Минска на акцию протеста, скандируя в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко: “Уходи!”.

Как сообщал “источник”, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил демонстрантов, что в случае нарушения порядка и спокойствия в местах, где расположены мемориалы погибшим во время Второй мировой войны, они будут иметь дело с армией.