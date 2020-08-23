Молния попала в пальму и “взорвала” ее – люди увидели страшное зрелище

В городе Феникс (Аризона, США) местные жители сняли на видео, как от удара молнии пальма зажглась, словно факел.

Кадры страшного зрелища опубликовал канал ViralHog на видеохостинге Youtube.

По словам очевидцев, молния ударила в пальму с таким грохотом, словно бы взорвалась бомба. За считанные секунды растение вспыхнуло и превратилось в пылающий факел.

Для тушения пожара пришлось привлекать пожарную команду города Феникса. Предполагается, что пальма зажглась из-за того, что сильно высохла во время рекордной жары, которая держится в округе уже несколько дней.

Как сообщал “источник”, ранее во время грозы в северном Уэльсе (Великобритания) на камеру запечатлели уникальный момент, когда молния осветила появившуюся после дождя радугу, создав в небе естественный “фейерверк”.