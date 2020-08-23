За Лукашенко прилетел вертолет: СМИ сообщают об эвакуации президента Беларуси

В Минске, где в воскресенье, 23 августа, проходит массовая акция протеста против президента Александра Лукашенко, возле дворца Независимости в столице Беларуси заметили вертолет.

Соответствуюшее видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

“Лукашенко в данный момент эвакуируют из Дворца Независимости. За ним пролетел вертолет”, – сказано в сообщении.

В Telegram-канале Наша Ніва также опубликованы фото вертолета, который якобы прилетел для эвакуации президента Лукашенко.

Напомним, что сегодня в Минске начали собираться люди на акцию протеста. Тысячи минчан идут к площади Независимости, скандируя “Уходи!”.

Как сообщал “источник”, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил демонстрантов, что в случае нарушения порядка и спокойствия в местах, где расположены мемориалы погибшим во время Второй мировой войны, они будут иметь дело с армией.