Мужчина зверски покалечил мечом и убил своего “соперника” – все произошло на глазах девушки

Испанец Карлос Санде Фидальго разыскал свою бывшую жену с ее новым партнером в их доме отдыха в Португалии и жестоко убил соперника на глазах возлюбленной. На протяжении шести часов он мучал его с помощью самурайского меча, отсекая ему гениталии.

Ужасную историю убийства рассказывает издание Mirror.

Как сказано в сообщении, Карлос выследил свою бывшую возлюбленную с помощью GPS-маячка в небольшом португальском селе в муниципалитете Понте де Лима.

Он связал ее электрическими кабелями и начал садистски издеваться над ее новым партнером. На протяжении шести часов он пытал его с помощью ножей и самурайского меча катаны, пока тот не умер от мучений. По сообщению полицию, у погибшего были сильно повреждены гениталии.

Подозреваемого в убийстве начали искать после того, как вторая жертва освободилась от пут и сообщила о происшедшем в полицию.

Убийцу нашли недалеко возле его дома в испанском городе Виго, у моста Ранде, который охватывает здешнюю бухту. Он покончил жизнь самоубийством.

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