Легендарный телеведущий Ларри Кинг похоронил двух детей – умерли за месяц

Популярный американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг потерял двоих детей – они умерли в зрелом возрасте с разницей в несколько недель.

Информацию о смерти своих детей подтвердил сам Кинг, опубликовав пост в Instagram.

“Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка”, – написал он.

Ларри Кинг добавил, что его дети были хорошими и добрыми душами, и их ему будет очень не хватать. Он также выразил благодарность за сочувствие и пожелания.

65-летний Энди Кинг, который был приемным сыном ведущего, умер 28 июля от сердечного приступа. А уже 20 августа умерла дочь Ларри Кинга – 52-летняя Чайа, которую родила его третья жена, модель Playboy Элин Эйкинс. У нее был обнаружен рак, и она долгое время боролась с болезнью.

“В этот момент нам нужно немного времени и уединения, чтобы исцелиться. Я благодарю вас за уважение”, – написал в посте Ларри Кинг.

86-летний Ларри Кинг за свою карьеру провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Но известен он не только своим журналистским талантом, но и многочисленными браками. У Кинга остались трое детей – сыновья Ларри-младший, Кэннон и Ченс

Как сообщал “источник”, ранее в возрасте 57 лет умерла актриса Келли Престон – супруга актера Джона Траволты. Последние два года женщина боролась с раком груди.