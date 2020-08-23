Коронавирус закрывает путь к путешествиям по Европе, люди играют в “карантинную рулетку”- CNN

Карантин повлиял на туризм во всем мире. Спустя всего несколько недель после того, как многие страны открыли свои границы для путешественников в пределах континента, некоторые снова закрываются, часто в такие короткие сроки, что люди вынуждены с трудом добраться домой до того, как будут введены карантинные приказы.

Об этом сообщает CNN.

Недовольство стран “красными списками”

Такое замешательство, часто в сочетании с язвой и угрозами репрессий со стороны стран, которые считают, что их несправедливо добавили в так называемые “красные списки” небезопасных мест назначения из-за COVID-19, похоже, подорвет усилия по спасению жизненно важной экономики летнего туризма в Европе задолго до наступления теплых солнечных месяцев.

Последней жертвой стала Хорватия, которая в четверг была удалена из безопасного списка Великобритании, а это означает, что любой, кто прибывает в Великобританию из этой страны, будет подвергнут обязательному 14-дневному карантину с субботы в 04:00 по Гринвичу.

Ранее на этой неделе Хорватия была внесена в красный список Словении и Австрии.

Это происходит в связи с тем, что Бельгия добавляет Мальту в свой список повышенного риска вместе с Данией, Финляндией, Литвой, Болгарией и Великобританией. Норвегия добавила ряд направлений, включая Грецию, Ирландию и Австрию.

На прошлой неделе Франция была добавлена в список небезопасных зон Великобритании, что вызвало крики протеста как со стороны легионов британских отдыхающих, которые рассматривают пребывание у своего соседа как ежегодный обряд лета, так и со стороны французских властей, которые пригрозили ответными карантинными мерами по прибытии из Великобритании.

В результате многие отдыхающие, путешествующие между когда-то широко открытыми внутренними границами Европы, теперь должны решить, отложить, отменить или продолжить свои поездки, и смириться с двумя неделями самоизоляции по возвращении.

Одним из потенциальных лучей солнца для британских путешественников и для туристической индустрии Европы стало решение Великобритании на этой неделе снять ограничения на въезд из Португалии, по сути открыв новое окно для путешествий.

Это решение приветствовало Португальское национальное управление по туризму, которое опубликовало заявление, в котором говорится, что этот шаг “намного лучше отражает реальность ситуации в Португалии”.

Пока неизвестно, приведет ли это к возрождению путешествий между двумя странами. Поскольку путешественники изо всех сил стараются не отставать от меняющихся правил, многие все больше и больше разочаровываются и сбиваются с толку. Мало кто будет рисковать возможностью провести 14 дней в карантине.

Карантинные правила между Великобританией и Испанией

Вскоре был составлен список “безопасных” направлений из-за пределов блока, в то время как различные страны начали открывать свои границы друг для друга, например, Великобритания, которая организовала “коридоры для путешествий” между Англией, Уэльсом и Северной Ирландией и пунктами назначения, включая Испанию, Германия и Франция.

Конечно, правила всегда “могли быть изменены”, но никто не мог предсказать, как скоро и как часто они будут меняться в последующие недели.

Один из первых серьезных разворотов произошел несколько недель спустя, когда Великобритания исключила Испанию из своего списка безопасных направлений из-за роста уровня инфицирования, что вызвало панику среди некоторых туристов и осуждение со стороны премьер-министра Испании Педро Санчеса, который назвал ход “несправедливый”.

“Мы видим, что правительства возвращаются к карантинным мерам как способу борьбы с коронавирусом. И это не ответ, потому что это мешает людям путешествовать. Это останавливает возвращение роста“, – объясняет генеральный директор туристической консалтинговой компании The PC Agency Пол Чарльз.

Власти также предупредили о грядущей неопределенности, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, которого поймали из-за изменения правил карантина во время отпуска в Испании заявил, что все окна для проезда могут быть внезапно закрыты.

“Путешествуйте только в том случае, если вас устраивает неожиданный 14-дневный карантин, если это необходимо (я говорю по собственному опыту!)”, – сказал он через Twitter.

Хотя решение о добавлении или удалении страны из карантинных списков поездок основывается на показателях инфицирования, собранных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, в конечном итоге это означает, что общий запрет налагается на весь пункт назначения, включая регионы, лишь незначительно затронутые вирусом. .

Например, решение Великобритании восстановить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании было принято после роста числа инфекций на материке.

Однако на автономно управляемых Канарских островах, которые в значительной степени зависят от туризма, уровень заражения намного ниже.

Мадейра, автономный регион Португалии, в котором было зарегистрировано чуть более 100 случаев заражения, также стала жертвой этого всеобъемлющего подхода.

Это оказалось источником разочарования как для потенциальных путешественников, так и для тех, кто работает в сфере путешествий и туризма.

Хотя Чарльз понимает это недовольство, он говорит, что применение различных ограничений к разным регионам страны, которые Норвегия решила ввести для частей Дании, Швеции и Испании, может сбивать с толку путешественников.

Он считает, что решение очень простое – более эффективное тестирование на Covid-19.

Что известно о двойном тестировании

Чарльз утверждает, что путешественникам следует пройти как минимум два теста. Первый – когда они прибывают в аэропорт, а второй – через несколько дней.

“Правительства должны больше инвестировать в тестирование. Для них дешевле инвестировать в тестирование больше, чем страдать от огромных финансовых потерь, связанных с воздействием карантинных мер на экономику“, – говорит он.

Он указывает на Исландию как на пример европейского направления, которое правильно понимает, когда дело доходит до тестирования.

Скандинавское островное государство только что ввело процедуру двойного тестирования, при которой путешественники проходят два теста стоимостью около 65 долларов – плату, которую предложила покрыть как минимум одна исландская туристическая компания .

Первый тест сдается по прибытии в аэропорт. Если результат отрицательный, посетитель все равно должен изолироваться в течение пяти-шести дней, прежде чем пройти второй тест. Если и этот результат отрицательный, им дают зеленый свет на свободное передвижение по стране.

Однако, если тест окажется положительным, они должны продолжить самоизоляцию.

Авиационная компания Collinson и логистическая фирма Swissport недавно предложили аналогичную систему для лондонского аэропорта Хитроу, которая позволит пассажирам ежедневно проводить 13 тысяч тестов на Covid-19 с результатами “в течение нескольких часов”.

В отличие от других европейских стран, таких как Германия и Австрия, Великобритания в настоящее время не проверяет посетителей по прибытии.

Предлагаемая схема, предназначенная для путешественников из стран, считающихся “высокорисковыми”, потребует от прибывших пройти второй тест дома.

“Тестирование не только позволит избежать “карантинной рулетки”, с которой столкнулись многие пассажиры в Испании и Франции, но и откроет рейсы для ключевых торговых партнеров, таких как США, Канада и Сингапур. Собственное исследование правительства показывает, что двойной тест имеет высокий уровень точности при скрининге на Covid-19. Этот объект – готовая возможность увидеть, как Великобритания может безопасно возобновить свой бизнес, как это делают другие страны“, – заявил генеральный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кай.

Ранее “источник” сообщал, что ученые из Гарварда выяснили почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго, ведь концентрация антител в организме больных падает до малозаметного уровня примерно за 3-4 месяца.