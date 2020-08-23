Двигатели работали несколько секунд после взрыва: всплыли новые детали крушения самолета МАУ в Иране

В Иране специалисты получили новые данные из “черных ящиков” украинского самолета МАУ, который был сбит в январе под Тегераном. Анализ разговоров пилотов свидетельствует о том, что они пытались до последнего контролировать судно уже после первого удара, а у самолета вскоре после этого возникли проблемы с электрическим оборудованием.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранскую организацию гражданской авиации.

По словам главы иранской организации гражданской авиации Тураджи Дехкани Зангене, продолжительность записей, сделанных после взрыва первой зенитной ракеты, запущенной Ираном, составляет 19 секунд. Однако вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.

Зангене сообщил, что это связано с тем, что в результате первого взрыва ракеты самолет поразила шрапнель (вид артиллерийского снаряда), которой, вероятно, были повреждены бортовые самописцы.

Во время процесса извлечения данных из самописцев присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

По данным иранского информагентства Tasnim, экипаж из трех человек, в том числе инструктор полетов, после того, как в самолет попала первая ракета, пытались до последнего контролировать и управлять судном. Из разговора пилотов становится понятно, что у самолета возникли электрические проблемы.

Инструктор полетов приказал включить вспомогательный блок питания и признал, что оба реактивные двигатели еще работали несколько секунд после взрыва.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве прошли переговоры представителей Координационной группы по Ирану по поводу катастрофы самолета компании “МАУ” вблизи Тегерана.