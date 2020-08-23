Ким Чен Ын может находиться в коме – экс-помощник президента Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коме, в которую он впал через несколько дней после того, как передал некоторые полномочия своей младшей сестре и ближайшему окружению.

Такое заявление сделал помощник покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжун, передает Mirror.

Ким Дэ Чжун заявил, что лидер КНДР находится в коме, что “может означать катастрофу для страны”.

“Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Е Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода“, – утверждает он.

Несколько дней назад Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) объявила, что Ким Чен Ын, как и раньше, будет “иметь абсолютную власть”, но постепенно передаст свои полномочия Ким Е Чжон. Причиной такого шага со стороны диктатора назвали “снятие стресса”.

О странном состоянии здоровья 36-летнего Ким Чен Ына заговорили весной, в этом году его видели на публике лишь несколько раз, что породило слухи о том, что он мог умереть. Считалось, что “неудачная” операция на сердце для установки стента могла нанести непоправимый вред его здоровью.

Однако слухи о смерти лидера КНДР были опровергнуты, когда Ким Чен Ына увидели на церемонии открытия завода по производству удобрений в Сухоне.

Если Ким Чен Ын больше не сможет управлять государством, это может обернуться катастрофой для его народа.

Крис Микула, эксперт по Северной Корее, автор книги “Мои любимые диктаторы”, заявил, что Ким Чен Ын, возможно, является “самым доброжелательным” лидером, несмотря на то, что он “жестокий диктатор”.

По его словам, когда Ким Чен Ын учился в Швейцарии вместе с иностранными студентами, у него появилась любовь к баскетболу и видеоиграм. Диктатор проявлял “некоторую заботу о благосостоянии граждан”: он устраивал бесплатные концерты для горожан, в том числе с участием персонажей Диснея.

Как сообщал “источник”, в мае лидер КНДР Ким Чен Ын пропал более чем на 20 дней. Во время его первого появления заметили подтверждения того, что у северокорейского лидера все же были проблемы со здоровьем.