Фреди Блом умер в возрасте 116 лет. Его называли самым старым человеком в мире

В больнице Кейптауна (Южно-Африканская республика) умер 116-летний Фредди Блом, которого неофициально считали самым старым человеком на планете.

Об этом сообщает Metro.

Дедушка, который утверждал, что он является старейшим человеком в мире, умер через четыре месяца после своего 116-летия. Фредди Блом из ЮАР был единственным членом своей семьи, который выжил во время пандемии испанского гриппа 1918 года. У Фредди была семья, с женой Жанетт он вырастил троих детей.

В удостоверении дедушки его датой рождения указано 8 мая 1904 года. Согласно Книге рекордов Гиннеса самым старым из ныне живущих мужчин был британец Боб Вейтон, который умер в мае в возрасте 112 лет. Но южноафриканские СМИ описывают господина Блома как “неофициально” самого старого человека в мире.

Блом несколькими месяцами ранее заявлял, что для него самой сложной частью карантина в Южной Африке является невозможность покупать табак, чтобы скручивать свои собственные сигареты – это было его единственным желанием в день. Страна временно запретил продажу сигарет и алкоголя, чтобы не допустить большего числа госпитализаций больных коронавирусом.

Представитель семьи Андре Найду рассказал, что еще две недели назад дедушка рубил дрова.

“Он был сильным человеком, полным гордости”, – рассказал родственник Блома.

Фредди Блом родился в сельском городке Аделаида, расположенном недалеко от горного хребта Большой Винтерберг в провинции Восточный Кейп в Южной Африке. Он умер в больнице Тайгерберг в Кейптауне. Родственники Блома сообщили, что его смерть была “вовсе не смертью от COVID, это нормальная естественная смерть”.

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