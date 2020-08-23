Ученые заявили, что коронавирус может “выживать” на замороженном мясе и рыбе

Новое исследование показало, что коронавирус может “выживать” на замороженном мясе и рыбе в течение трех недель.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ученые говорят, что это может объяснить, почему вспышки болезни происходят в странах, в которых не было случаев заболевания в течение длительного времени.

В ходе исследования были нарезаны отдельные ломтики лосося, курицы и свинины из супермаркетов Сингапура, к ним был добавлен образец вируса.

Затем их хранили при температуре замерзания – от 4 °C, что является стандартной температурой охлаждения, до минус 20 °C, которая является стандартной температурой замерзания. Спустя 21 день исследователи обнаружили, что вирус все еще присутствует в образцах рыбы и мяса.

По словам ученых, передача через зараженную пищу не является основным путем заражения, но перемещение зараженных предметов в регион, где нет инфекций, может потенциально спровоцировать вспышку.

В исследовании говорится: “Требуется объяснение повторного возникновения вспышек Covid-19 в регионах с очевидной локальной ликвидацией. Недавние вспышки заболевания произошли во Вьетнаме, Новой Зеландии и некоторых частях Китая, где в течение нескольких месяцев не было случаев заболевания”.

Как сообщал “источник”, ранее ученые выяснили, почему иммунитет быстро “забывает” коронавирус, выводы крайне печальны.