В Украине 17 регионов бьют рекорды по коронавирусу: где ситуация хуже всего

В последние дни в большинстве регионов Украины фиксируют рост числа зараженных коронавирусом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 августа.

По словам Степанова, в Украине продолжается активное развертывание медицинских учреждений для лечения зараженных COVID-19.

“Мы фиксируем рост количества больных почти во всех регионах нашей страны, подавляющем большинстве регионов. Если посмотреть на наш базовый показатель, который составляет 40 новых выявленных случаев на 100 тыс. населения за 14 дней, то, согласно статистике, на сегодняшнее утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны “, – отметил Степанов.

Также он назвал регионы, где за минувшие сутки зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса. Это:

Киев – 307;

Черновицкая область – 213;

Ивано-Франковская область – 174;

Харьковская область – 169;

Львовская область – 146;

Одесская область- 121.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки, 22 августа, в Украине выявлено 1 987 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 23 августа зафиксированы 104 958 случаев коронавирусной инфекции в Украине.