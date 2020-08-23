Украина приняла на вооружение ракеты “Нептун” – они почти незаметны для вражеских радаров

В воскресенье, 23 августа, на вооружение ВСУ приняли береговой ракетный комплекс 360МЦ “Нептун”.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

“Нептун” – это комплекс крылатых противокорабельных ракет наземного базирования, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а так же десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

“Ракеты проекта “Нептун” являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров”, – заявили в Минобороны.

Ранее “источник” сообщал, что в сети показали снимки последствий испытания ракетного комплекса “Нептун”, который попал в цель.