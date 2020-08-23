В Минске начинается марш против Лукашенко – тысячи людей кричат “Уходи”

В воскресенье, 23 августа, в Минске начали собираться люди на акцию протеста против президента Александра Лукашенко. Тысячи минчан идут к площади Независимости, скандируя “Уходи!”.

Фото и видео “Марша новой Беларуси” опубликовали в Telegram-канале NEXTA.

Сотни и тысячи людей идут сейчас возле Парка Челюскинцев и громогласно скандируют “Уходи!”.

Многотысячные колонны людей стекаются к площади Независимости.

На площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек.

Работники МТЗ объединились с колонной коллег, идущей от МЗКТ и МАЗа у проходной Тракторного завода. Далее колонна двинулась по Долгобродской в сторону Мотовелозавода.

Как сообщал “источник”, 22 августа в городах Беларуси прошли новые акции протеста. Люди вышли на улицы Минска, Бобруйска, Могилева и Солигорска с протестами против насилия.