Садовод внезапно отравился своими кабачками – он допустил ошибку при их выращивании

В Великобритании садовод-любитель заболел, отравившись кабачками, которые сам же вырастил у себя на огороде.

Историю 67-летнего Майкла Эндрюса из Восточного Йоркшира рассказало британское издание Metro.

«Это было самое страшное недомогание, которым я когда-либо страдал», – цитирует издание садовода, который стал мучиться от диареи, отведав кабачок.

«Вкус кабачка был ужасен… Я страшно заболел, меня трясло, пот лился рекой. Я проспал два дня и две ночи, и мне снились безумные галлюциногенные сны. Я похудел на 4,5 кг», – рассказывает Эндрюс.

А все дело было в том, что Эндрюс вырастил токсичные кабачки.

Порой фрукты и овощи из семейства тыквенных, куда относятся кабачки, дыня, тыква и огурцы, содержат необычно высокий уровень кукурбитацинов.

Кукурбитацины – горькие на вкус соединения, которые могут быть ядовитыми для человека.

Они встречаются редко, потому что фермеры, как правило, осторожно выращивают растения, чтобы они практически не производили соединений, которые могут быть токсичными для человека.

Однако если происходит случайное перекрестное опыление сельскохозяйственных культур или садоводы-любители используют неправильную партию семян, то выращенные овощи при употреблении в пищу могут вызвать заболевание.

При этом кабачки с высоким содержанием кукурбитацинов не обязательно будут выглядеть ядовитыми, что делает их по-настоящему опасными.

«Поскольку вы знаете, что они могут быть токсичными. И только после того, как съели их, почувствуете горечь», – отмечается в публикации.

Симптомы токсического отравления кабачками могут включать:

– тошноту,

– диарею,

– боль в животе,

– рвоту,

– головокружение,

– и даже выпадение волос.

По словам главного специалиста по садоводству Королевского садоводческого общества Гая Бартера, вероятность токсичности кабачков будет очень высока, если они будут выращиваться из семян домашних же кабачков, у которых на огороде произошло перекрестное опыление с другими тыквенными – огурцами, дынями, тыквами.

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