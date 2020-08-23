Собаку нашли на улице брошенной с душераздирающей запиской – история поразила многих

Пожилую собаку нашли брошенной посреди улицы – животное было привязано к перилам, с ним была душераздирающая записка.

История, которая произошла месяц назад, до сих пор заставляет людей волноваться, пишет ladbible.com.

Черный лабрадор был найден возле питомника Джасмил в Апчерче, Кент, Великобритания. В записке говорилось, что его бросили через 10 лет, потому что хозяин потерял терпение.

“Пожалуйста, примите меня, так как мой хозяин бросил меня через 10 лет, потому что я не научился быть хорошим, поэтому меня вернули сюда, где он нашел меня”, – говорилось в записке.

Отмечается, что Служба бродячих собак муниципалитета Суэйл пыталась выследить владельца и лучше понять, как он мог бросить свою собаку после стольких лет.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

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