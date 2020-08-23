Пес подружился с дельфином – и это видео впечатлило сеть, ведь разрушает все стереотипы

Очаровательный золотистый ретривер Кевин из Тампы, Флорида, подружился с дельфином, разрушив все стереотипы о животных, ведь дружба не знает границ.

Об этом пишет People.

Годовалый пес может похвастаться 210 тыс. подписчиков в Instagram и известен своей очень модной коллекцией шляп, которую он демонстрирует, отправляясь в приключения.

Отмечается, что на этот раз он познакомился с дельфином по имени Винтер – он известен тем, что получил протез хвоста после того, как попал в ловушку для крабов и был звездой таких фильмов, как “Сказка о дельфинах” и “Сказка о дельфинах 2”.

Пес и дельфин пристально смотрели друг на друга, и, по словам, владельца Кевина, он даже был готов поделиться с Винтером любимой игрушкой.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.